LIPO: Lipella Pharmaceuticals Inc
2.36 USD 0.35 (12.92%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LIPO hat sich für heute um -12.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.25 bis zu einem Hoch von 2.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lipella Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.25 2.91
Jahresspanne
0.28 7.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.71
- Eröffnung
- 2.71
- Bid
- 2.36
- Ask
- 2.66
- Tief
- 2.25
- Hoch
- 2.91
- Volumen
- 196
- Tagesänderung
- -12.92%
- Monatsänderung
- -18.06%
- 6-Monatsänderung
- -24.36%
- Jahresänderung
- 424.44%
