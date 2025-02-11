通貨 / LIPO
LIPO: Lipella Pharmaceuticals Inc
2.36 USD 0.35 (12.92%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LIPOの今日の為替レートは、-12.92%変化しました。日中、通貨は1あたり2.25の安値と2.91の高値で取引されました。
Lipella Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
LIPO News
- Lipella reports positive Phase 2a results for oral lichen planus therapy
- Crude Oil Falls 1%; US Services PMI Declines In June - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX)
- Dow Jumps Over 200 Points; FactSet Research Shares Gain After Q3 Results - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX)
- Lipella stock tumbles after Nasdaq delisting over rule violations
- Nasdaq delists Lipella Pharmaceuticals over rule violations
- Lipella Pharmaceuticals extends manufacturing pact with Cook MyoSite
- Lipella Pharmaceuticals to Present Phase 2a Data for LP-310 in Oral Lichen Planus at 2025 AAOM/EAOM International Meeting
- Nano Cap Lipella Pharmaceuticals Stock Jumps On Positive Trial Data In Patients With Sore Mouth Membranes - Lipella Pharmaceuticals (NASDAQ:LIPO)
1日のレンジ
2.25 2.91
1年のレンジ
0.28 7.31
- 以前の終値
- 2.71
- 始値
- 2.71
- 買値
- 2.36
- 買値
- 2.66
- 安値
- 2.25
- 高値
- 2.91
- 出来高
- 196
- 1日の変化
- -12.92%
- 1ヶ月の変化
- -18.06%
- 6ヶ月の変化
- -24.36%
- 1年の変化
- 424.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K