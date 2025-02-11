Devises / LIPO
LIPO: Lipella Pharmaceuticals Inc
2.36 USD 0.35 (12.92%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LIPO a changé de -12.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.25 et à un maximum de 2.91.
Suivez la dynamique Lipella Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Lipella reports positive Phase 2a results for oral lichen planus therapy
- Crude Oil Falls 1%; US Services PMI Declines In June - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX)
- Dow Jumps Over 200 Points; FactSet Research Shares Gain After Q3 Results - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX)
- Lipella stock tumbles after Nasdaq delisting over rule violations
- Nasdaq delists Lipella Pharmaceuticals over rule violations
- Lipella Pharmaceuticals extends manufacturing pact with Cook MyoSite
- Lipella Pharmaceuticals to Present Phase 2a Data for LP-310 in Oral Lichen Planus at 2025 AAOM/EAOM International Meeting
- Nano Cap Lipella Pharmaceuticals Stock Jumps On Positive Trial Data In Patients With Sore Mouth Membranes - Lipella Pharmaceuticals (NASDAQ:LIPO)
Range quotidien
2.25 2.91
Range Annuel
0.28 7.31
- Clôture Précédente
- 2.71
- Ouverture
- 2.71
- Bid
- 2.36
- Ask
- 2.66
- Plus Bas
- 2.25
- Plus Haut
- 2.91
- Volume
- 196
- Changement quotidien
- -12.92%
- Changement Mensuel
- -18.06%
- Changement à 6 Mois
- -24.36%
- Changement Annuel
- 424.44%
20 septembre, samedi