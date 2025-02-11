Divisas / LIPO
LIPO: Lipella Pharmaceuticals Inc
2.36 USD 0.35 (12.92%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LIPO de hoy ha cambiado un -12.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.25, mientras que el máximo ha alcanzado 2.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lipella Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
LIPO News
- Crude Oil Falls 1%; US Services PMI Declines In June - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX)
- Dow Jumps Over 200 Points; FactSet Research Shares Gain After Q3 Results - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX)
- Lipella stock tumbles after Nasdaq delisting over rule violations
- Nasdaq delists Lipella Pharmaceuticals over rule violations
- Lipella Pharmaceuticals extends manufacturing pact with Cook MyoSite
- Lipella Pharmaceuticals to Present Phase 2a Data for LP-310 in Oral Lichen Planus at 2025 AAOM/EAOM International Meeting
- Nano Cap Lipella Pharmaceuticals Stock Jumps On Positive Trial Data In Patients With Sore Mouth Membranes - Lipella Pharmaceuticals (NASDAQ:LIPO)
Rango diario
2.25 2.91
Rango anual
0.28 7.31
- Cierres anteriores
- 2.71
- Open
- 2.71
- Bid
- 2.36
- Ask
- 2.66
- Low
- 2.25
- High
- 2.91
- Volumen
- 196
- Cambio diario
- -12.92%
- Cambio mensual
- -18.06%
- Cambio a 6 meses
- -24.36%
- Cambio anual
- 424.44%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B