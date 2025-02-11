통화 / LIPO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LIPO: Lipella Pharmaceuticals Inc
2.36 USD 0.35 (12.92%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LIPO 환율이 오늘 -12.92%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.25이고 고가는 2.91이었습니다.
Lipella Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
LIPO News
- Lipella reports positive Phase 2a results for oral lichen planus therapy
- Crude Oil Falls 1%; US Services PMI Declines In June - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX)
- Dow Jumps Over 200 Points; FactSet Research Shares Gain After Q3 Results - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX)
- Lipella stock tumbles after Nasdaq delisting over rule violations
- Nasdaq delists Lipella Pharmaceuticals over rule violations
- Lipella Pharmaceuticals extends manufacturing pact with Cook MyoSite
- Lipella Pharmaceuticals to Present Phase 2a Data for LP-310 in Oral Lichen Planus at 2025 AAOM/EAOM International Meeting
- Nano Cap Lipella Pharmaceuticals Stock Jumps On Positive Trial Data In Patients With Sore Mouth Membranes - Lipella Pharmaceuticals (NASDAQ:LIPO)
일일 변동 비율
2.25 2.91
년간 변동
0.28 7.31
- 이전 종가
- 2.71
- 시가
- 2.71
- Bid
- 2.36
- Ask
- 2.66
- 저가
- 2.25
- 고가
- 2.91
- 볼륨
- 196
- 일일 변동
- -12.92%
- 월 변동
- -18.06%
- 6개월 변동
- -24.36%
- 년간 변동율
- 424.44%
20 9월, 토요일