KW: Kennedy-Wilson Holdings Inc
8.75 USD 0.09 (1.02%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KW за сегодня изменился на -1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.70, а максимальная — 8.86.
Следите за динамикой Kennedy-Wilson Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KW
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio – Q2 2025 Update (FRFHF)
- Kennedy Wilson posts interim financials for European real estate unit
- Kennedy Wilson Q2 2025 slides: Investment management fees hit record amid strategic shift
- Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Kennedy-Wilson beats Q2 2025 forecasts with strong revenue
- Kennedy-Wilson (KW) Q2 2025 Earnings Transcript
- How Much Upside is Left in Kennedy-Wilson (KW)? Wall Street Analysts Think 30.26%
- Kennedy-Wilson: An Attractive Portfolio, But Its Debt Is Too High For Its Income (NYSE:KW)
- Kennedy-Wilson reports $250 million in asset sales and debt reduction for Q2
- Kennedy Wilson’s Investment Management Platform Acquires 700 Units Across Two Western U.S. Multifamily Communities for $166 Million
- Kennedy-Wilson validates InvestingPro’s bearish Fair Value analysis with 39% drop
- Kennedy Wilson Q1 2025 slides: investment management growth despite profit miss
- FRP Holdings: Too Small To Invest In (NASDAQ:FRPH)
- Kennedy Wilson’s Investment Management Platform Acquires 265-Unit Multifamily Community in Seattle, Washington for $173 Million
- Tracking Prem Watsa's Fairfax Financial Holdings Portfolio - Q1 2025 Update (FRFHF)
- Kennedy-Wilson stock hits 52-week low at $6.09 amid market challenges
- Thursday Insider Activity: Top Buys and Sells Shake Up Market Sentiment
- Kennedy-Wilson CEO William J. McMorrow buys $1.27 million in stock
- Kennedy-Wilson Holdings progresses asset recycling plan
- Kennedy-Wilson Holdings: Not Bad, But Not Great (NYSE:KW)
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio Q4 2024 Update (OTCMKTS:FRFHF)
Дневной диапазон
8.70 8.86
Годовой диапазон
5.98 11.89
- Предыдущее закрытие
- 8.84
- Open
- 8.80
- Bid
- 8.75
- Ask
- 9.05
- Low
- 8.70
- High
- 8.86
- Объем
- 564
- Дневное изменение
- -1.02%
- Месячное изменение
- 0.92%
- 6-месячное изменение
- 0.57%
- Годовое изменение
- -20.53%
