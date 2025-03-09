Währungen / KW
KW: Kennedy-Wilson Holdings Inc
8.89 USD 0.28 (3.25%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KW hat sich für heute um 3.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.68 bis zu einem Hoch von 9.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kennedy-Wilson Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
KW News
- Kennedy Wilson übernimmt Apartment-Plattform von Toll Brothers
- Kennedy Wilson to acquire Toll Brothers interests in apartment portfolio
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio – Q2 2025 Update (FRFHF)
- Kennedy Wilson posts interim financials for European real estate unit
- Kennedy Wilson Q2 2025 slides: Investment management fees hit record amid strategic shift
- Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Kennedy-Wilson beats Q2 2025 forecasts with strong revenue
- Kennedy-Wilson (KW) Q2 2025 Earnings Transcript
- How Much Upside is Left in Kennedy-Wilson (KW)? Wall Street Analysts Think 30.26%
- Kennedy-Wilson: An Attractive Portfolio, But Its Debt Is Too High For Its Income (NYSE:KW)
- Kennedy-Wilson reports $250 million in asset sales and debt reduction for Q2
- Kennedy Wilson’s Investment Management Platform Acquires 700 Units Across Two Western U.S. Multifamily Communities for $166 Million
- Kennedy-Wilson validates InvestingPro’s bearish Fair Value analysis with 39% drop
- Kennedy Wilson Q1 2025 slides: investment management growth despite profit miss
- FRP Holdings: Too Small To Invest In (NASDAQ:FRPH)
- Kennedy Wilson’s Investment Management Platform Acquires 265-Unit Multifamily Community in Seattle, Washington for $173 Million
- Tracking Prem Watsa's Fairfax Financial Holdings Portfolio - Q1 2025 Update (FRFHF)
- Kennedy-Wilson stock hits 52-week low at $6.09 amid market challenges
- Thursday Insider Activity: Top Buys and Sells Shake Up Market Sentiment
- Kennedy-Wilson CEO William J. McMorrow buys $1.27 million in stock
- Kennedy-Wilson Holdings progresses asset recycling plan
- Kennedy-Wilson Holdings: Not Bad, But Not Great (NYSE:KW)
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio Q4 2024 Update (OTCMKTS:FRFHF)
Tagesspanne
8.68 9.06
Jahresspanne
5.98 11.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.61
- Eröffnung
- 8.95
- Bid
- 8.89
- Ask
- 9.19
- Tief
- 8.68
- Hoch
- 9.06
- Volumen
- 1.132 K
- Tagesänderung
- 3.25%
- Monatsänderung
- 2.54%
- 6-Monatsänderung
- 2.18%
- Jahresänderung
- -19.26%
