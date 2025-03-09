Divisas / KW
KW: Kennedy-Wilson Holdings Inc
8.61 USD 0.14 (1.60%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KW de hoy ha cambiado un -1.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.55, mientras que el máximo ha alcanzado 8.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kennedy-Wilson Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
8.55 8.98
Rango anual
5.98 11.89
- Cierres anteriores
- 8.75
- Open
- 8.80
- Bid
- 8.61
- Ask
- 8.91
- Low
- 8.55
- High
- 8.98
- Volumen
- 911
- Cambio diario
- -1.60%
- Cambio mensual
- -0.69%
- Cambio a 6 meses
- -1.03%
- Cambio anual
- -21.80%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B