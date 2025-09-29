КотировкиРазделы
Валюты / KIM-PN
KIM-PN: Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1

60.00 USD 1.00 (1.64%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KIM-PN за сегодня изменился на -1.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.00, а максимальная — 60.00.

Следите за динамикой Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KIM-PN сегодня?

Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 (KIM-PN) сегодня оценивается на уровне 60.00. Инструмент торгуется в пределах -1.64%, вчерашнее закрытие составило 61.00, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KIM-PN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1?

Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 в настоящее время оценивается в 60.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.55% и USD. Отслеживайте движения KIM-PN на графике в реальном времени.

Как купить акции KIM-PN?

Вы можете купить акции Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 (KIM-PN) по текущей цене 60.00. Ордера обычно размещаются около 60.00 или 60.30, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KIM-PN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KIM-PN?

Инвестирование в Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 предполагает учет годового диапазона 58.51 - 61.49 и текущей цены 60.00. Многие сравнивают -0.22% и 2.55% перед размещением ордеров на 60.00 или 60.30. Изучайте ежедневные изменения цены KIM-PN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции KIMCO REALTY CORP?

Самая высокая цена KIMCO REALTY CORP (KIM-PN) за последний год составила 61.49. Акции заметно колебались в пределах 58.51 - 61.49, сравнение с 61.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции KIMCO REALTY CORP?

Самая низкая цена KIMCO REALTY CORP (KIM-PN) за год составила 58.51. Сравнение с текущими 60.00 и 58.51 - 61.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KIM-PN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KIM-PN?

В прошлом Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.00 и 2.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
60.00 60.00
Годовой диапазон
58.51 61.49
Предыдущее закрытие
61.00
Open
60.00
Bid
60.00
Ask
60.30
Low
60.00
High
60.00
Объем
1
Дневное изменение
-1.64%
Месячное изменение
-0.22%
6-месячное изменение
2.55%
Годовое изменение
2.55%
