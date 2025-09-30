- Visão do mercado
KIM-PN: Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1
A taxa do KIM-PN para hoje mudou para -1.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 60.00 e o mais alto foi 60.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de KIM-PN hoje?
Hoje Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 (KIM-PN) está avaliado em 60.00. O instrumento é negociado dentro de -1.64%, o fechamento de ontem foi 61.00, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KIM-PN em tempo real.
As ações de Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 pagam dividendos?
Atualmente Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 está avaliado em 60.00. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.55% e USD. Monitore os movimentos de KIM-PN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de KIM-PN?
Você pode comprar ações de Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 (KIM-PN) pelo preço atual 60.00. Ordens geralmente são executadas perto de 60.00 ou 60.30, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KIM-PN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de KIM-PN?
Investir em Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 envolve considerar a faixa anual 58.51 - 61.49 e o preço atual 60.00. Muitos comparam -0.22% e 2.55% antes de enviar ordens em 60.00 ou 60.30. Estude as mudanças diárias de preço de KIM-PN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações KIMCO REALTY CORP?
O maior preço de KIMCO REALTY CORP (KIM-PN) no último ano foi 61.49. As ações oscilaram bastante dentro de 58.51 - 61.49, e a comparação com 61.00 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações KIMCO REALTY CORP?
O menor preço de KIMCO REALTY CORP (KIM-PN) no ano foi 58.51. A comparação com o preço atual 60.00 e 58.51 - 61.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KIM-PN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de KIM-PN?
No passado Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 61.00 e 2.55% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 61.00
- Open
- 60.00
- Bid
- 60.00
- Ask
- 60.30
- Low
- 60.00
- High
- 60.00
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -1.64%
- Mudança mensal
- -0.22%
- Mudança de 6 meses
- 2.55%
- Mudança anual
- 2.55%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4