KIM-PN: Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1

60.00 USD 1.00 (1.64%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do KIM-PN para hoje mudou para -1.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 60.00 e o mais alto foi 60.00.

Veja a dinâmica do par de moedas Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de KIM-PN hoje?

Hoje Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 (KIM-PN) está avaliado em 60.00. O instrumento é negociado dentro de -1.64%, o fechamento de ontem foi 61.00, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KIM-PN em tempo real.

As ações de Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 pagam dividendos?

Atualmente Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 está avaliado em 60.00. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.55% e USD. Monitore os movimentos de KIM-PN no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de KIM-PN?

Você pode comprar ações de Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 (KIM-PN) pelo preço atual 60.00. Ordens geralmente são executadas perto de 60.00 ou 60.30, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KIM-PN no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de KIM-PN?

Investir em Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 envolve considerar a faixa anual 58.51 - 61.49 e o preço atual 60.00. Muitos comparam -0.22% e 2.55% antes de enviar ordens em 60.00 ou 60.30. Estude as mudanças diárias de preço de KIM-PN no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações KIMCO REALTY CORP?

O maior preço de KIMCO REALTY CORP (KIM-PN) no último ano foi 61.49. As ações oscilaram bastante dentro de 58.51 - 61.49, e a comparação com 61.00 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações KIMCO REALTY CORP?

O menor preço de KIMCO REALTY CORP (KIM-PN) no ano foi 58.51. A comparação com o preço atual 60.00 e 58.51 - 61.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KIM-PN em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de KIM-PN?

No passado Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 61.00 e 2.55% após os eventos corporativos.

Faixa diária
60.00 60.00
Faixa anual
58.51 61.49
Fechamento anterior
61.00
Open
60.00
Bid
60.00
Ask
60.30
Low
60.00
High
60.00
Volume
1
Mudança diária
-1.64%
Mudança mensal
-0.22%
Mudança de 6 meses
2.55%
Mudança anual
2.55%
