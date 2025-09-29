- Panorámica
KIM-PN: Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1
El tipo de cambio de KIM-PN de hoy ha cambiado un -1.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 60.00, mientras que el máximo ha alcanzado 60.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de KIM-PN hoy?
Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 (KIM-PN) se evalúa hoy en 60.00. El instrumento se negocia dentro de -1.64%; el cierre de ayer ha sido 61.00 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KIM-PN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1?
Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 se evalúa actualmente en 60.00. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.55% y USD. Monitoree los movimientos de KIM-PN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de KIM-PN?
Puede comprar acciones de Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 (KIM-PN) al precio actual de 60.00. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 60.00 o 60.30, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KIM-PN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de KIM-PN?
Invertir en Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 implica tener en cuenta el rango anual 58.51 - 61.49 y el precio actual 60.00. Muchos comparan -0.22% y 2.55% antes de colocar órdenes en 60.00 o 60.30. Estudie los cambios diarios de precios de KIM-PN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de KIMCO REALTY CORP?
El precio más alto de KIMCO REALTY CORP (KIM-PN) en el último año ha sido 61.49. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 58.51 - 61.49, una comparación con 61.00 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de KIMCO REALTY CORP?
El precio más bajo de KIMCO REALTY CORP (KIM-PN) para el año ha sido 58.51. La comparación con los actuales 60.00 y 58.51 - 61.49 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KIM-PN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KIM-PN?
En el pasado, Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 61.00 y 2.55% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 61.00
- Open
- 60.00
- Bid
- 60.00
- Ask
- 60.30
- Low
- 60.00
- High
- 60.00
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -1.64%
- Cambio mensual
- -0.22%
- Cambio a 6 meses
- 2.55%
- Cambio anual
- 2.55%
- Act.
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
- Pronós.
