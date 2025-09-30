KurseKategorien
KIM-PN: Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1

60.00 USD 1.00 (1.64%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KIM-PN hat sich für heute um -1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.00 bis zu einem Hoch von 60.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von KIM-PN heute?

Die Aktie von Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 (KIM-PN) notiert heute bei 60.00. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.64% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 61.00 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von KIM-PN zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie KIM-PN Dividenden?

Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 wird derzeit mit 60.00 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.55% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KIM-PN zu verfolgen.

Wie kaufe ich KIM-PN-Aktien?

Sie können Aktien von Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 (KIM-PN) zum aktuellen Kurs von 60.00 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 60.00 oder 60.30 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KIM-PN auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in KIM-PN-Aktien?

Bei einer Investition in Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 müssen die jährliche Spanne 58.51 - 61.49 und der aktuelle Kurs 60.00 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.22% und 2.55%, bevor sie Orders zu 60.00 oder 60.30 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KIM-PN.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von KIMCO REALTY CORP?

Der höchste Kurs von KIMCO REALTY CORP (KIM-PN) im vergangenen Jahr lag bei 61.49. Innerhalb von 58.51 - 61.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 61.00 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von KIMCO REALTY CORP?

Der niedrigste Kurs von KIMCO REALTY CORP (KIM-PN) im Laufe des Jahres betrug 58.51. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 60.00 und der Spanne 58.51 - 61.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KIM-PN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von KIM-PN statt?

Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 61.00 und 2.55% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
60.00 60.00
Jahresspanne
58.51 61.49
Vorheriger Schlusskurs
61.00
Eröffnung
60.00
Bid
60.00
Ask
60.30
Tief
60.00
Hoch
60.00
Volumen
1
Tagesänderung
-1.64%
Monatsänderung
-0.22%
6-Monatsänderung
2.55%
Jahresänderung
2.55%
