- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
KIM-PN: Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1
Il tasso di cambio KIM-PN ha avuto una variazione del -1.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 60.00 e ad un massimo di 60.00.
Segui le dinamiche di Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KIM-PN oggi?
Oggi le azioni Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 sono prezzate a 60.00. Viene scambiato all'interno di -1.64%, la chiusura di ieri è stata 61.00 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KIM-PN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 pagano dividendi?
Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 è attualmente valutato a 60.00. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.55% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KIM-PN.
Come acquistare azioni KIM-PN?
Puoi acquistare azioni Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 al prezzo attuale di 60.00. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 60.00 o 60.30, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KIM-PN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KIM-PN?
Investire in Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 implica considerare l'intervallo annuale 58.51 - 61.49 e il prezzo attuale 60.00. Molti confrontano -0.22% e 2.55% prima di effettuare ordini su 60.00 o 60.30. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KIM-PN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni KIMCO REALTY CORP?
Il prezzo massimo di KIMCO REALTY CORP nell'ultimo anno è stato 61.49. All'interno di 58.51 - 61.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 61.00 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni KIMCO REALTY CORP?
Il prezzo più basso di KIMCO REALTY CORP (KIM-PN) nel corso dell'anno è stato 58.51. Confrontandolo con gli attuali 60.00 e 58.51 - 61.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KIM-PN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KIM-PN?
Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 61.00 e 2.55%.
- Chiusura Precedente
- 61.00
- Apertura
- 60.00
- Bid
- 60.00
- Ask
- 60.30
- Minimo
- 60.00
- Massimo
- 60.00
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -1.64%
- Variazione Mensile
- -0.22%
- Variazione Semestrale
- 2.55%
- Variazione Annuale
- 2.55%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4