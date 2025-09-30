QuotazioniSezioni
KIM-PN: Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1

60.00 USD 1.00 (1.64%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KIM-PN ha avuto una variazione del -1.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 60.00 e ad un massimo di 60.00.

Segui le dinamiche di Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni KIM-PN oggi?

Oggi le azioni Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 sono prezzate a 60.00. Viene scambiato all'interno di -1.64%, la chiusura di ieri è stata 61.00 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KIM-PN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 pagano dividendi?

Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 è attualmente valutato a 60.00. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.55% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KIM-PN.

Come acquistare azioni KIM-PN?

Puoi acquistare azioni Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 al prezzo attuale di 60.00. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 60.00 o 60.30, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KIM-PN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni KIM-PN?

Investire in Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 implica considerare l'intervallo annuale 58.51 - 61.49 e il prezzo attuale 60.00. Molti confrontano -0.22% e 2.55% prima di effettuare ordini su 60.00 o 60.30. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KIM-PN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni KIMCO REALTY CORP?

Il prezzo massimo di KIMCO REALTY CORP nell'ultimo anno è stato 61.49. All'interno di 58.51 - 61.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 61.00 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni KIMCO REALTY CORP?

Il prezzo più basso di KIMCO REALTY CORP (KIM-PN) nel corso dell'anno è stato 58.51. Confrontandolo con gli attuali 60.00 e 58.51 - 61.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KIM-PN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KIM-PN?

Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 61.00 e 2.55%.

Intervallo Giornaliero
60.00 60.00
Intervallo Annuale
58.51 61.49
Chiusura Precedente
61.00
Apertura
60.00
Bid
60.00
Ask
60.30
Minimo
60.00
Massimo
60.00
Volume
1
Variazione giornaliera
-1.64%
Variazione Mensile
-0.22%
Variazione Semestrale
2.55%
Variazione Annuale
2.55%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4