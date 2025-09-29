报价部分
货币 / KIM-PN
回到股票

KIM-PN: Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1

60.00 USD 1.00 (1.64%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日KIM-PN汇率已更改-1.64%。当日，交易品种以低点60.00和高点60.00进行交易。

关注Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KIM-PN股票今天的价格是多少？

Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1股票今天的定价为60.00。它在-1.64%范围内交易，昨天的收盘价为61.00，交易量达到1。KIM-PN的实时价格图表显示了这些更新。

Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1股票是否支付股息？

Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1目前的价值为60.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.55%和USD。实时查看图表以跟踪KIM-PN走势。

如何购买KIM-PN股票？

您可以以60.00的当前价格购买Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1股票。订单通常设置在60.00或60.30附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注KIM-PN的实时图表更新。

如何投资KIM-PN股票？

投资Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1需要考虑年度范围58.51 - 61.49和当前价格60.00。许多人在以60.00或60.30下订单之前，会比较-0.22%和。实时查看KIM-PN价格图表，了解每日变化。

KIMCO REALTY CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KIMCO REALTY CORP的最高价格是61.49。在58.51 - 61.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1的绩效。

KIMCO REALTY CORP股票的最低价格是多少？

KIMCO REALTY CORP（KIM-PN）的最低价格为58.51。将其与当前的60.00和58.51 - 61.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KIM-PN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KIM-PN股票是什么时候拆分的？

Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.00和2.55%中可见。

日范围
60.00 60.00
年范围
58.51 61.49
前一天收盘价
61.00
开盘价
60.00
卖价
60.00
买价
60.30
最低价
60.00
最高价
60.00
交易量
1
日变化
-1.64%
月变化
-0.22%
6个月变化
2.55%
年变化
2.55%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值