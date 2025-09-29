KIM-PN: Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1
今日KIM-PN汇率已更改-1.64%。当日，交易品种以低点60.00和高点60.00进行交易。
关注Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
KIM-PN股票今天的价格是多少？
Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1股票今天的定价为60.00。它在-1.64%范围内交易，昨天的收盘价为61.00，交易量达到1。KIM-PN的实时价格图表显示了这些更新。
Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1股票是否支付股息？
Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1目前的价值为60.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.55%和USD。实时查看图表以跟踪KIM-PN走势。
如何购买KIM-PN股票？
您可以以60.00的当前价格购买Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1股票。订单通常设置在60.00或60.30附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注KIM-PN的实时图表更新。
如何投资KIM-PN股票？
投资Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1需要考虑年度范围58.51 - 61.49和当前价格60.00。许多人在以60.00或60.30下订单之前，会比较-0.22%和。实时查看KIM-PN价格图表，了解每日变化。
KIMCO REALTY CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KIMCO REALTY CORP的最高价格是61.49。在58.51 - 61.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1的绩效。
KIMCO REALTY CORP股票的最低价格是多少？
KIMCO REALTY CORP（KIM-PN）的最低价格为58.51。将其与当前的60.00和58.51 - 61.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KIM-PN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KIM-PN股票是什么时候拆分的？
Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.00和2.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 61.00
- 开盘价
- 60.00
- 卖价
- 60.00
- 买价
- 60.30
- 最低价
- 60.00
- 最高价
- 60.00
- 交易量
- 1
- 日变化
- -1.64%
- 月变化
- -0.22%
- 6个月变化
- 2.55%
- 年变化
- 2.55%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值