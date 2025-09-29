- 概要
KIM-PN: Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1
KIM-PNの今日の為替レートは、-1.64%変化しました。日中、通貨は1あたり60.00の安値と60.00の高値で取引されました。
Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
KIM-PN株の現在の価格は？
Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1の株価は本日60.00です。-1.64%内で取引され、前日の終値は61.00、取引量は1に達しました。KIM-PNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1の株は配当を出しますか？
Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1の現在の価格は60.00です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.55%やUSDにも注目します。KIM-PNの動きはライブチャートで確認できます。
KIM-PN株を買う方法は？
Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1の株は現在60.00で購入可能です。注文は通常60.00または60.30付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。KIM-PNの最新情報はライブチャートで確認できます。
KIM-PN株に投資する方法は？
Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1への投資では、年間の値幅58.51 - 61.49と現在の60.00を考慮します。注文は多くの場合60.00や60.30で行われる前に、-0.22%や2.55%と比較されます。KIM-PNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
KIMCO REALTY CORPの株の最高値は？
KIMCO REALTY CORPの過去1年の最高値は61.49でした。58.51 - 61.49内で株価は大きく変動し、61.00と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
KIMCO REALTY CORPの株の最低値は？
KIMCO REALTY CORP(KIM-PN)の年間最安値は58.51でした。現在の60.00や58.51 - 61.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KIM-PNの動きはライブチャートで確認できます。
KIM-PNの株式分割はいつ行われましたか？
Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、61.00、2.55%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 61.00
- 始値
- 60.00
- 買値
- 60.00
- 買値
- 60.30
- 安値
- 60.00
- 高値
- 60.00
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -1.64%
- 1ヶ月の変化
- -0.22%
- 6ヶ月の変化
- 2.55%
- 1年の変化
- 2.55%
