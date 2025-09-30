- Aperçu
KIM-PN: Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1
Le taux de change de KIM-PN a changé de -1.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.00 et à un maximum de 60.00.
Suivez la dynamique Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action KIM-PN aujourd'hui ?
L'action Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 est cotée à 60.00 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.64%, a clôturé hier à 61.00 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de KIM-PN présente ces mises à jour.
L'action Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 verse-t-elle des dividendes ?
Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 est actuellement valorisé à 60.00. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.55% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KIM-PN.
Comment acheter des actions KIM-PN ?
Vous pouvez acheter des actions Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 au cours actuel de 60.00. Les ordres sont généralement placés à proximité de 60.00 ou de 60.30, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KIM-PN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action KIM-PN ?
Investir dans Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 58.51 - 61.49 et le prix actuel 60.00. Beaucoup comparent -0.22% et 2.55% avant de passer des ordres à 60.00 ou 60.30. Consultez le graphique du cours de KIM-PN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action KIMCO REALTY CORP ?
Le cours le plus élevé de KIMCO REALTY CORP l'année dernière était 61.49. Au cours de 58.51 - 61.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 61.00 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action KIMCO REALTY CORP ?
Le cours le plus bas de KIMCO REALTY CORP (KIM-PN) sur l'année a été 58.51. Sa comparaison avec 60.00 et 58.51 - 61.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KIM-PN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action KIM-PN a-t-elle été divisée ?
Kimco Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 61.00 et 2.55% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 61.00
- Ouverture
- 60.00
- Bid
- 60.00
- Ask
- 60.30
- Plus Bas
- 60.00
- Plus Haut
- 60.00
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -1.64%
- Changement Mensuel
- -0.22%
- Changement à 6 Mois
- 2.55%
- Changement Annuel
- 2.55%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4