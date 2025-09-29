- Обзор рынка
INN-PE: Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab
Курс INN-PE за сегодня изменился на -2.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.44, а максимальная — 20.00.
Следите за динамикой Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций INN-PE сегодня?
Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab (INN-PE) сегодня оценивается на уровне 19.62. Инструмент торгуется в пределах -2.19%, вчерашнее закрытие составило 20.06, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INN-PE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab?
Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab в настоящее время оценивается в 19.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.43% и USD. Отслеживайте движения INN-PE на графике в реальном времени.
Как купить акции INN-PE?
Вы можете купить акции Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab (INN-PE) по текущей цене 19.62. Ордера обычно размещаются около 19.62 или 19.92, тогда как 33 и -1.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INN-PE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции INN-PE?
Инвестирование в Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab предполагает учет годового диапазона 17.68 - 21.80 и текущей цены 19.62. Многие сравнивают -2.44% и 5.43% перед размещением ордеров на 19.62 или 19.92. Изучайте ежедневные изменения цены INN-PE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Summit Hotel Properties, Inc.?
Самая высокая цена Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PE) за последний год составила 21.80. Акции заметно колебались в пределах 17.68 - 21.80, сравнение с 20.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Summit Hotel Properties, Inc.?
Самая низкая цена Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PE) за год составила 17.68. Сравнение с текущими 19.62 и 17.68 - 21.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INN-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций INN-PE?
В прошлом Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.06 и 5.43% после корпоративных действий.
- 20.06
- 20.00
- 19.62
- 19.92
- 19.44
- 20.00
- 33
- -2.19%
- -2.44%
- 5.43%
- 5.43%
- Пред.
- 4.0%
- 2.0%
- -0.3%