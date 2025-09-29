КотировкиРазделы
Валюты / INN-PE
Назад в Рынок акций США

INN-PE: Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab

19.62 USD 0.44 (2.19%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс INN-PE за сегодня изменился на -2.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.44, а максимальная — 20.00.

Следите за динамикой Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций INN-PE сегодня?

Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab (INN-PE) сегодня оценивается на уровне 19.62. Инструмент торгуется в пределах -2.19%, вчерашнее закрытие составило 20.06, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INN-PE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab?

Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab в настоящее время оценивается в 19.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.43% и USD. Отслеживайте движения INN-PE на графике в реальном времени.

Как купить акции INN-PE?

Вы можете купить акции Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab (INN-PE) по текущей цене 19.62. Ордера обычно размещаются около 19.62 или 19.92, тогда как 33 и -1.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INN-PE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции INN-PE?

Инвестирование в Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab предполагает учет годового диапазона 17.68 - 21.80 и текущей цены 19.62. Многие сравнивают -2.44% и 5.43% перед размещением ордеров на 19.62 или 19.92. Изучайте ежедневные изменения цены INN-PE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Summit Hotel Properties, Inc.?

Самая высокая цена Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PE) за последний год составила 21.80. Акции заметно колебались в пределах 17.68 - 21.80, сравнение с 20.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Summit Hotel Properties, Inc.?

Самая низкая цена Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PE) за год составила 17.68. Сравнение с текущими 19.62 и 17.68 - 21.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INN-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций INN-PE?

В прошлом Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.06 и 5.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.44 20.00
Годовой диапазон
17.68 21.80
Предыдущее закрытие
20.06
Open
20.00
Bid
19.62
Ask
19.92
Low
19.44
High
20.00
Объем
33
Дневное изменение
-2.19%
Месячное изменение
-2.44%
6-месячное изменение
5.43%
Годовое изменение
5.43%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.