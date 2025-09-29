- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
INN-PE: Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab
El tipo de cambio de INN-PE de hoy ha cambiado un -2.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.44, mientras que el máximo ha alcanzado 20.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de INN-PE hoy?
Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab (INN-PE) se evalúa hoy en 19.61. El instrumento se negocia dentro de -2.24%; el cierre de ayer ha sido 20.06 y el volumen comercial ha alcanzado 38. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios INN-PE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab?
Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab se evalúa actualmente en 19.61. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.37% y USD. Monitoree los movimientos de INN-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de INN-PE?
Puede comprar acciones de Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab (INN-PE) al precio actual de 19.61. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.61 o 19.91, mientras que 38 y -1.95% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de INN-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de INN-PE?
Invertir en Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab implica tener en cuenta el rango anual 17.68 - 21.80 y el precio actual 19.61. Muchos comparan -2.49% y 5.37% antes de colocar órdenes en 19.61 o 19.91. Estudie los cambios diarios de precios de INN-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Summit Hotel Properties, Inc.?
El precio más alto de Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PE) en el último año ha sido 21.80. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.68 - 21.80, una comparación con 20.06 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Summit Hotel Properties, Inc.?
El precio más bajo de Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PE) para el año ha sido 17.68. La comparación con los actuales 19.61 y 17.68 - 21.80 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de INN-PE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de INN-PE?
En el pasado, Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.06 y 5.37% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 20.06
- Open
- 20.00
- Bid
- 19.61
- Ask
- 19.91
- Low
- 19.44
- High
- 20.00
- Volumen
- 38
- Cambio diario
- -2.24%
- Cambio mensual
- -2.49%
- Cambio a 6 meses
- 5.37%
- Cambio anual
- 5.37%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.