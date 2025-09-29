报价部分
货币 / INN-PE
INN-PE: Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab

19.61 USD 0.45 (2.24%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日INN-PE汇率已更改-2.24%。当日，交易品种以低点19.44和高点20.00进行交易。

关注Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

INN-PE股票今天的价格是多少？

Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab股票今天的定价为19.61。它在-2.24%范围内交易，昨天的收盘价为20.06，交易量达到38。INN-PE的实时价格图表显示了这些更新。

Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab股票是否支付股息？

Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab目前的价值为19.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.37%和USD。实时查看图表以跟踪INN-PE走势。

如何购买INN-PE股票？

您可以以19.61的当前价格购买Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab股票。订单通常设置在19.61或19.91附近，而38和-1.95%显示市场活动。立即关注INN-PE的实时图表更新。

如何投资INN-PE股票？

投资Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab需要考虑年度范围17.68 - 21.80和当前价格19.61。许多人在以19.61或19.91下订单之前，会比较-2.49%和。实时查看INN-PE价格图表，了解每日变化。

Summit Hotel Properties, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Summit Hotel Properties, Inc.的最高价格是21.80。在17.68 - 21.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab的绩效。

Summit Hotel Properties, Inc.股票的最低价格是多少？

Summit Hotel Properties, Inc.（INN-PE）的最低价格为17.68。将其与当前的19.61和17.68 - 21.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INN-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

INN-PE股票是什么时候拆分的？

Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.06和5.37%中可见。

日范围
19.44 20.00
年范围
17.68 21.80
前一天收盘价
20.06
开盘价
20.00
卖价
19.61
买价
19.91
最低价
19.44
最高价
20.00
交易量
38
日变化
-2.24%
月变化
-2.49%
6个月变化
5.37%
年变化
5.37%
