Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemabの現在の価格は19.61です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.37%やUSDにも注目します。INN-PEの動きはライブチャートで確認できます。

Summit Hotel Properties, Inc.の株の最低値は？

Summit Hotel Properties, Inc.(INN-PE)の年間最安値は17.68でした。現在の19.61や17.68 - 21.80と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。INN-PEの動きはライブチャートで確認できます。