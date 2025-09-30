CotaçõesSeções
Moedas / INN-PE
Voltar para Ações

INN-PE: Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab

19.61 USD 0.45 (2.24%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do INN-PE para hoje mudou para -2.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.44 e o mais alto foi 20.00.

Veja a dinâmica do par de moedas Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de INN-PE hoje?

Hoje Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab (INN-PE) está avaliado em 19.61. O instrumento é negociado dentro de -2.24%, o fechamento de ontem foi 20.06, e o volume de negociação atingiu 38. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de INN-PE em tempo real.

As ações de Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab pagam dividendos?

Atualmente Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab está avaliado em 19.61. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.37% e USD. Monitore os movimentos de INN-PE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de INN-PE?

Você pode comprar ações de Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab (INN-PE) pelo preço atual 19.61. Ordens geralmente são executadas perto de 19.61 ou 19.91, enquanto 38 e -1.95% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de INN-PE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de INN-PE?

Investir em Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab envolve considerar a faixa anual 17.68 - 21.80 e o preço atual 19.61. Muitos comparam -2.49% e 5.37% antes de enviar ordens em 19.61 ou 19.91. Estude as mudanças diárias de preço de INN-PE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Summit Hotel Properties, Inc.?

O maior preço de Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PE) no último ano foi 21.80. As ações oscilaram bastante dentro de 17.68 - 21.80, e a comparação com 20.06 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Summit Hotel Properties, Inc.?

O menor preço de Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PE) no ano foi 17.68. A comparação com o preço atual 19.61 e 17.68 - 21.80 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de INN-PE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de INN-PE?

No passado Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.06 e 5.37% após os eventos corporativos.

Faixa diária
19.44 20.00
Faixa anual
17.68 21.80
Fechamento anterior
20.06
Open
20.00
Bid
19.61
Ask
19.91
Low
19.44
High
20.00
Volume
38
Mudança diária
-2.24%
Mudança mensal
-2.49%
Mudança de 6 meses
5.37%
Mudança anual
5.37%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4