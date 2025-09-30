- Visão do mercado
INN-PE: Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab
A taxa do INN-PE para hoje mudou para -2.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.44 e o mais alto foi 20.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de INN-PE hoje?
Hoje Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab (INN-PE) está avaliado em 19.61. O instrumento é negociado dentro de -2.24%, o fechamento de ontem foi 20.06, e o volume de negociação atingiu 38. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de INN-PE em tempo real.
As ações de Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab pagam dividendos?
Atualmente Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab está avaliado em 19.61. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.37% e USD. Monitore os movimentos de INN-PE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de INN-PE?
Você pode comprar ações de Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab (INN-PE) pelo preço atual 19.61. Ordens geralmente são executadas perto de 19.61 ou 19.91, enquanto 38 e -1.95% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de INN-PE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de INN-PE?
Investir em Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab envolve considerar a faixa anual 17.68 - 21.80 e o preço atual 19.61. Muitos comparam -2.49% e 5.37% antes de enviar ordens em 19.61 ou 19.91. Estude as mudanças diárias de preço de INN-PE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Summit Hotel Properties, Inc.?
O maior preço de Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PE) no último ano foi 21.80. As ações oscilaram bastante dentro de 17.68 - 21.80, e a comparação com 20.06 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Summit Hotel Properties, Inc.?
O menor preço de Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PE) no ano foi 17.68. A comparação com o preço atual 19.61 e 17.68 - 21.80 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de INN-PE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de INN-PE?
No passado Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.06 e 5.37% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.06
- Open
- 20.00
- Bid
- 19.61
- Ask
- 19.91
- Low
- 19.44
- High
- 20.00
- Volume
- 38
- Mudança diária
- -2.24%
- Mudança mensal
- -2.49%
- Mudança de 6 meses
- 5.37%
- Mudança anual
- 5.37%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4