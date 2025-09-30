KurseKategorien
INN-PE: Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab

19.61 USD 0.45 (2.24%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von INN-PE hat sich für heute um -2.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.44 bis zu einem Hoch von 20.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von INN-PE heute?

Die Aktie von Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab (INN-PE) notiert heute bei 19.61. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.24% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.06 und das Handelsvolumen erreichte 38. Das Live-Chart von INN-PE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie INN-PE Dividenden?

Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab wird derzeit mit 19.61 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.37% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von INN-PE zu verfolgen.

Wie kaufe ich INN-PE-Aktien?

Sie können Aktien von Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab (INN-PE) zum aktuellen Kurs von 19.61 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.61 oder 19.91 platziert, während 38 und -1.95% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von INN-PE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in INN-PE-Aktien?

Bei einer Investition in Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab müssen die jährliche Spanne 17.68 - 21.80 und der aktuelle Kurs 19.61 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.49% und 5.37%, bevor sie Orders zu 19.61 oder 19.91 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von INN-PE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Summit Hotel Properties, Inc.?

Der höchste Kurs von Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PE) im vergangenen Jahr lag bei 21.80. Innerhalb von 17.68 - 21.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.06 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Summit Hotel Properties, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PE) im Laufe des Jahres betrug 17.68. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.61 und der Spanne 17.68 - 21.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von INN-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von INN-PE statt?

Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.06 und 5.37% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
19.44 20.00
Jahresspanne
17.68 21.80
Vorheriger Schlusskurs
20.06
Eröffnung
20.00
Bid
19.61
Ask
19.91
Tief
19.44
Hoch
20.00
Volumen
38
Tagesänderung
-2.24%
Monatsänderung
-2.49%
6-Monatsänderung
5.37%
Jahresänderung
5.37%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4