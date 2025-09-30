- Übersicht
INN-PE: Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab
Der Wechselkurs von INN-PE hat sich für heute um -2.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.44 bis zu einem Hoch von 20.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von INN-PE heute?
Die Aktie von Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab (INN-PE) notiert heute bei 19.61. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.24% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.06 und das Handelsvolumen erreichte 38. Das Live-Chart von INN-PE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie INN-PE Dividenden?
Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab wird derzeit mit 19.61 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.37% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von INN-PE zu verfolgen.
Wie kaufe ich INN-PE-Aktien?
Sie können Aktien von Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab (INN-PE) zum aktuellen Kurs von 19.61 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.61 oder 19.91 platziert, während 38 und -1.95% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von INN-PE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in INN-PE-Aktien?
Bei einer Investition in Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab müssen die jährliche Spanne 17.68 - 21.80 und der aktuelle Kurs 19.61 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.49% und 5.37%, bevor sie Orders zu 19.61 oder 19.91 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von INN-PE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Summit Hotel Properties, Inc.?
Der höchste Kurs von Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PE) im vergangenen Jahr lag bei 21.80. Innerhalb von 17.68 - 21.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.06 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Summit Hotel Properties, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PE) im Laufe des Jahres betrug 17.68. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.61 und der Spanne 17.68 - 21.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von INN-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von INN-PE statt?
Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.06 und 5.37% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.06
- Eröffnung
- 20.00
- Bid
- 19.61
- Ask
- 19.91
- Tief
- 19.44
- Hoch
- 20.00
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- -2.24%
- Monatsänderung
- -2.49%
- 6-Monatsänderung
- 5.37%
- Jahresänderung
- 5.37%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4