INN-PE: Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab
Il tasso di cambio INN-PE ha avuto una variazione del -2.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.44 e ad un massimo di 20.00.
Segui le dinamiche di Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni INN-PE oggi?
Oggi le azioni Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab sono prezzate a 19.61. Viene scambiato all'interno di -2.24%, la chiusura di ieri è stata 20.06 e il volume degli scambi ha raggiunto 38. Il grafico dei prezzi in tempo reale di INN-PE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab pagano dividendi?
Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab è attualmente valutato a 19.61. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.37% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di INN-PE.
Come acquistare azioni INN-PE?
Puoi acquistare azioni Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab al prezzo attuale di 19.61. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.61 o 19.91, mentre 38 e -1.95% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di INN-PE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni INN-PE?
Investire in Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab implica considerare l'intervallo annuale 17.68 - 21.80 e il prezzo attuale 19.61. Molti confrontano -2.49% e 5.37% prima di effettuare ordini su 19.61 o 19.91. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di INN-PE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Summit Hotel Properties, Inc.?
Il prezzo massimo di Summit Hotel Properties, Inc. nell'ultimo anno è stato 21.80. All'interno di 17.68 - 21.80, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.06 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Summit Hotel Properties, Inc.?
Il prezzo più basso di Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PE) nel corso dell'anno è stato 17.68. Confrontandolo con gli attuali 19.61 e 17.68 - 21.80 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda INN-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di INN-PE?
Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.06 e 5.37%.
- Chiusura Precedente
- 20.06
- Apertura
- 20.00
- Bid
- 19.61
- Ask
- 19.91
- Minimo
- 19.44
- Massimo
- 20.00
- Volume
- 38
- Variazione giornaliera
- -2.24%
- Variazione Mensile
- -2.49%
- Variazione Semestrale
- 5.37%
- Variazione Annuale
- 5.37%
