INN-PE: Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab

19.61 USD 0.45 (2.24%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio INN-PE ha avuto una variazione del -2.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.44 e ad un massimo di 20.00.

Segui le dinamiche di Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni INN-PE oggi?

Oggi le azioni Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab sono prezzate a 19.61. Viene scambiato all'interno di -2.24%, la chiusura di ieri è stata 20.06 e il volume degli scambi ha raggiunto 38. Il grafico dei prezzi in tempo reale di INN-PE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab pagano dividendi?

Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab è attualmente valutato a 19.61. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.37% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di INN-PE.

Come acquistare azioni INN-PE?

Puoi acquistare azioni Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab al prezzo attuale di 19.61. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.61 o 19.91, mentre 38 e -1.95% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di INN-PE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni INN-PE?

Investire in Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab implica considerare l'intervallo annuale 17.68 - 21.80 e il prezzo attuale 19.61. Molti confrontano -2.49% e 5.37% prima di effettuare ordini su 19.61 o 19.91. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di INN-PE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Summit Hotel Properties, Inc.?

Il prezzo massimo di Summit Hotel Properties, Inc. nell'ultimo anno è stato 21.80. All'interno di 17.68 - 21.80, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.06 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Summit Hotel Properties, Inc.?

Il prezzo più basso di Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PE) nel corso dell'anno è stato 17.68. Confrontandolo con gli attuali 19.61 e 17.68 - 21.80 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda INN-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di INN-PE?

Summit Hotel Properties Inc 6.250% Series E Cumulative Redeemab ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.06 e 5.37%.

Intervallo Giornaliero
19.44 20.00
Intervallo Annuale
17.68 21.80
Chiusura Precedente
20.06
Apertura
20.00
Bid
19.61
Ask
19.91
Minimo
19.44
Massimo
20.00
Volume
38
Variazione giornaliera
-2.24%
Variazione Mensile
-2.49%
Variazione Semestrale
5.37%
Variazione Annuale
5.37%
