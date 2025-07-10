Валюты / HTOO
HTOO: Fusion Fuel Green PLC
4.16 USD 0.12 (2.80%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HTOO за сегодня изменился на -2.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.04, а максимальная — 4.30.
Следите за динамикой Fusion Fuel Green PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.04 4.30
Годовой диапазон
0.15 12.63
- Предыдущее закрытие
- 4.28
- Open
- 4.30
- Bid
- 4.16
- Ask
- 4.46
- Low
- 4.04
- High
- 4.30
- Объем
- 168
- Дневное изменение
- -2.80%
- Месячное изменение
- 1.46%
- 6-месячное изменение
- 1500.00%
- Годовое изменение
- 684.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.