HTOO: Fusion Fuel Green PLC
4.67 USD 0.07 (1.48%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HTOO hat sich für heute um -1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.67 bis zu einem Hoch von 4.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fusion Fuel Green PLC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.67 4.95
Jahresspanne
0.15 12.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.74
- Eröffnung
- 4.74
- Bid
- 4.67
- Ask
- 4.97
- Tief
- 4.67
- Hoch
- 4.95
- Volumen
- 153
- Tagesänderung
- -1.48%
- Monatsänderung
- 13.90%
- 6-Monatsänderung
- 1696.15%
- Jahresänderung
- 781.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K