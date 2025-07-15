KurseKategorien
HTOO: Fusion Fuel Green PLC

4.67 USD 0.07 (1.48%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HTOO hat sich für heute um -1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.67 bis zu einem Hoch von 4.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fusion Fuel Green PLC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
4.67 4.95
Jahresspanne
0.15 12.63
Vorheriger Schlusskurs
4.74
Eröffnung
4.74
Bid
4.67
Ask
4.97
Tief
4.67
Hoch
4.95
Volumen
153
Tagesänderung
-1.48%
Monatsänderung
13.90%
6-Monatsänderung
1696.15%
Jahresänderung
781.13%
