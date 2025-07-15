Devises / HTOO
HTOO: Fusion Fuel Green PLC
4.59 USD 0.15 (3.16%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HTOO a changé de -3.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.55 et à un maximum de 4.95.
Suivez la dynamique Fusion Fuel Green PLC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
HTOO Nouvelles
- Fusion Fuel Green PLC (HTOO) Q2 2025 Earnings Call Prepared Remarks Transcript
- Fusion Fuel annonce un chiffre d’affaires de 6,9 millions € au premier semestre 2025
- Fusion Fuel reports €6.9 million revenue in first half 2025
- Fusion Fuel signe un protocole d’accord avec Alien Energy pour un projet de biomasse
- Fusion Fuel signs heads of terms with Alien Energy for biomass project
- Quality Industrial Corp. announces executive leadership changes and board appointments
- Fusion Fuel signs LOI for South African joint venture with energy firm
- Fusion Fuel regains Nasdaq compliance, continues trading as HTOO
- ATAI Life Sciences, Revvity And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI), Cantor Equity Partners I (NASDAQ:CEPO)
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Fusion Fuel Green Stock (HTOO) Rallies 55% on $4.3M PIPE - TipRanks.com
- Gold Falls Over 1%; Phillips 66 Posts Upbeat Earnings - Coursera (NYSE:COUR), Absci (NASDAQ:ABSI)
- US Stocks Higher; Charter Communications Shares Plunge After Q2 Results - Carter's (NYSE:CRI), Charter Communications (NASDAQ:CHTR)
- Fusion Fuel stock soars after subsidiary wins new LPG projects in Dubai
- Fusion Fuel subsidiary secures new LPG contracts in Dubai
- Fusion Fuel receives first payment from sale of P2X Spain stake
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.40%
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Nasdaq Falls Over 100 Points; Coca-Cola Posts Upbeat Earnings - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Fusion Fuel Green (NASDAQ:HTOO)
- US Stocks Mixed; General Motors Shares Fall After Q2 Results - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Fusion Fuel subsidiary signs agency deal with Chinese hydrogen firm
- Fusion Fuel shares progress on Nasdaq compliance, operational growth
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
Range quotidien
4.55 4.95
Range Annuel
0.15 12.63
- Clôture Précédente
- 4.74
- Ouverture
- 4.74
- Bid
- 4.59
- Ask
- 4.89
- Plus Bas
- 4.55
- Plus Haut
- 4.95
- Volume
- 252
- Changement quotidien
- -3.16%
- Changement Mensuel
- 11.95%
- Changement à 6 Mois
- 1665.38%
- Changement Annuel
- 766.04%
20 septembre, samedi