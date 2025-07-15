FiyatlarBölümler
HTOO: Fusion Fuel Green PLC

4.59 USD 0.15 (3.16%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HTOO fiyatı bugün -3.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.55 ve Yüksek fiyatı olarak 4.95 aralığında işlem gördü.

Fusion Fuel Green PLC hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
4.55 4.95
Yıllık aralık
0.15 12.63
Önceki kapanış
4.74
Açılış
4.74
Satış
4.59
Alış
4.89
Düşük
4.55
Yüksek
4.95
Hacim
252
Günlük değişim
-3.16%
Aylık değişim
11.95%
6 aylık değişim
1665.38%
Yıllık değişim
766.04%
