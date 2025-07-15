货币 / HTOO
HTOO: Fusion Fuel Green PLC
4.49 USD 0.33 (7.93%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HTOO汇率已更改7.93%。当日，交易品种以低点3.95和高点4.80进行交易。
关注Fusion Fuel Green PLC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HTOO新闻
日范围
3.95 4.80
年范围
0.15 12.63
- 前一天收盘价
- 4.16
- 开盘价
- 4.15
- 卖价
- 4.49
- 买价
- 4.79
- 最低价
- 3.95
- 最高价
- 4.80
- 交易量
- 498
- 日变化
- 7.93%
- 月变化
- 9.51%
- 6个月变化
- 1626.92%
- 年变化
- 747.17%
