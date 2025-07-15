Valute / HTOO
HTOO: Fusion Fuel Green PLC
4.59 USD 0.15 (3.16%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HTOO ha avuto una variazione del -3.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.55 e ad un massimo di 4.95.
Segui le dinamiche di Fusion Fuel Green PLC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.55 4.95
Intervallo Annuale
0.15 12.63
- Chiusura Precedente
- 4.74
- Apertura
- 4.74
- Bid
- 4.59
- Ask
- 4.89
- Minimo
- 4.55
- Massimo
- 4.95
- Volume
- 252
- Variazione giornaliera
- -3.16%
- Variazione Mensile
- 11.95%
- Variazione Semestrale
- 1665.38%
- Variazione Annuale
- 766.04%
21 settembre, domenica