HTOO: Fusion Fuel Green PLC

4.59 USD 0.15 (3.16%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HTOO ha avuto una variazione del -3.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.55 e ad un massimo di 4.95.

Segui le dinamiche di Fusion Fuel Green PLC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.55 4.95
Intervallo Annuale
0.15 12.63
Chiusura Precedente
4.74
Apertura
4.74
Bid
4.59
Ask
4.89
Minimo
4.55
Massimo
4.95
Volume
252
Variazione giornaliera
-3.16%
Variazione Mensile
11.95%
Variazione Semestrale
1665.38%
Variazione Annuale
766.04%
21 settembre, domenica