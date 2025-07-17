Divisas / HTOO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
HTOO: Fusion Fuel Green PLC
4.50 USD 0.34 (8.17%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HTOO de hoy ha cambiado un 8.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.95, mientras que el máximo ha alcanzado 4.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fusion Fuel Green PLC. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HTOO News
- Fusion Fuel Green PLC (HTOO) Q2 2025 Earnings Call Prepared Remarks Transcript
- Fusion Fuel reporta ingresos de 6,9 millones de euros en el primer semestre de 2025
- Fusion Fuel reporta ingresos de €6.9 millones en el primer semestre de 2025
- Fusion Fuel reports €6.9 million revenue in first half 2025
- Fusion Fuel firma acuerdo con Alien Energy para proyecto de biomasa
- Fusion Fuel firma acuerdo preliminar con Alien Energy para proyecto de biomasa
- Fusion Fuel signs heads of terms with Alien Energy for biomass project
- Quality Industrial Corp. announces executive leadership changes and board appointments
- Fusion Fuel signs LOI for South African joint venture with energy firm
- Fusion Fuel regains Nasdaq compliance, continues trading as HTOO
- ATAI Life Sciences, Revvity And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI), Cantor Equity Partners I (NASDAQ:CEPO)
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Fusion Fuel Green Stock (HTOO) Rallies 55% on $4.3M PIPE - TipRanks.com
- Gold Falls Over 1%; Phillips 66 Posts Upbeat Earnings - Coursera (NYSE:COUR), Absci (NASDAQ:ABSI)
- US Stocks Higher; Charter Communications Shares Plunge After Q2 Results - Carter's (NYSE:CRI), Charter Communications (NASDAQ:CHTR)
- Fusion Fuel stock soars after subsidiary wins new LPG projects in Dubai
- Fusion Fuel subsidiary secures new LPG contracts in Dubai
- Fusion Fuel receives first payment from sale of P2X Spain stake
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.40%
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Nasdaq Falls Over 100 Points; Coca-Cola Posts Upbeat Earnings - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Fusion Fuel Green (NASDAQ:HTOO)
- US Stocks Mixed; General Motors Shares Fall After Q2 Results - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Fusion Fuel subsidiary signs agency deal with Chinese hydrogen firm
Rango diario
3.95 4.80
Rango anual
0.15 12.63
- Cierres anteriores
- 4.16
- Open
- 4.15
- Bid
- 4.50
- Ask
- 4.80
- Low
- 3.95
- High
- 4.80
- Volumen
- 570
- Cambio diario
- 8.17%
- Cambio mensual
- 9.76%
- Cambio a 6 meses
- 1630.77%
- Cambio anual
- 749.06%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B