Moedas / HTOO
HTOO: Fusion Fuel Green PLC
4.74 USD 0.24 (5.33%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HTOO para hoje mudou para 5.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.23 e o mais alto foi 4.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Fusion Fuel Green PLC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HTOO Notícias
- Fusion Fuel Green PLC (HTOO) Q2 2025 Earnings Call Prepared Remarks Transcript
- Fusion Fuel reporta receita de €6,9 milhões no primeiro semestre de 2025
- Fusion Fuel reports €6.9 million revenue in first half 2025
- Fusion Fuel assina acordo com Alien Energy para projeto de biomassa
- Fusion Fuel signs heads of terms with Alien Energy for biomass project
- Quality Industrial Corp. announces executive leadership changes and board appointments
- Fusion Fuel signs LOI for South African joint venture with energy firm
- Fusion Fuel regains Nasdaq compliance, continues trading as HTOO
- ATAI Life Sciences, Revvity And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI), Cantor Equity Partners I (NASDAQ:CEPO)
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Fusion Fuel Green Stock (HTOO) Rallies 55% on $4.3M PIPE - TipRanks.com
- Gold Falls Over 1%; Phillips 66 Posts Upbeat Earnings - Coursera (NYSE:COUR), Absci (NASDAQ:ABSI)
- US Stocks Higher; Charter Communications Shares Plunge After Q2 Results - Carter's (NYSE:CRI), Charter Communications (NASDAQ:CHTR)
- Fusion Fuel stock soars after subsidiary wins new LPG projects in Dubai
- Fusion Fuel subsidiary secures new LPG contracts in Dubai
- Fusion Fuel receives first payment from sale of P2X Spain stake
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.40%
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Nasdaq Falls Over 100 Points; Coca-Cola Posts Upbeat Earnings - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Fusion Fuel Green (NASDAQ:HTOO)
- US Stocks Mixed; General Motors Shares Fall After Q2 Results - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Fusion Fuel subsidiary signs agency deal with Chinese hydrogen firm
- Fusion Fuel shares progress on Nasdaq compliance, operational growth
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
Faixa diária
4.23 4.74
Faixa anual
0.15 12.63
- Fechamento anterior
- 4.50
- Open
- 4.66
- Bid
- 4.74
- Ask
- 5.04
- Low
- 4.23
- High
- 4.74
- Volume
- 306
- Mudança diária
- 5.33%
- Mudança mensal
- 15.61%
- Mudança de 6 meses
- 1723.08%
- Mudança anual
- 794.34%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh