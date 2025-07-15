통화 / HTOO
HTOO: Fusion Fuel Green PLC
4.59 USD 0.15 (3.16%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HTOO 환율이 오늘 -3.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.55이고 고가는 4.95이었습니다.
Fusion Fuel Green PLC 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
4.55 4.95
년간 변동
0.15 12.63
- 이전 종가
- 4.74
- 시가
- 4.74
- Bid
- 4.59
- Ask
- 4.89
- 저가
- 4.55
- 고가
- 4.95
- 볼륨
- 252
- 일일 변동
- -3.16%
- 월 변동
- 11.95%
- 6개월 변동
- 1665.38%
- 년간 변동율
- 766.04%
20 9월, 토요일