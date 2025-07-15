通貨 / HTOO
HTOO: Fusion Fuel Green PLC
4.74 USD 0.24 (5.33%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HTOOの今日の為替レートは、5.33%変化しました。日中、通貨は1あたり4.23の安値と4.74の高値で取引されました。
Fusion Fuel Green PLCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HTOO News
- Fusion Fuel Green PLC (HTOO) Q2 2025 Earnings Call Prepared Remarks Transcript
- フュージョン・フュエル、2025年上半期に690万ユーロの収益を報告
- Fusion Fuel reports €6.9 million revenue in first half 2025
- Fusion Fuel、バイオマスプロジェクトのためにAlien Energyと基本合意書を締結
- Fusion Fuel signs heads of terms with Alien Energy for biomass project
- Quality Industrial Corp. announces executive leadership changes and board appointments
- Fusion Fuel signs LOI for South African joint venture with energy firm
- Fusion Fuel regains Nasdaq compliance, continues trading as HTOO
- Fusion Fuel Green Stock (HTOO) Rallies 55% on $4.3M PIPE - TipRanks.com
- Fusion Fuel stock soars after subsidiary wins new LPG projects in Dubai
- Fusion Fuel subsidiary secures new LPG contracts in Dubai
- Fusion Fuel receives first payment from sale of P2X Spain stake
- Fusion Fuel subsidiary signs agency deal with Chinese hydrogen firm
- Fusion Fuel shares progress on Nasdaq compliance, operational growth
1日のレンジ
4.23 4.74
1年のレンジ
0.15 12.63
- 以前の終値
- 4.50
- 始値
- 4.66
- 買値
- 4.74
- 買値
- 5.04
- 安値
- 4.23
- 高値
- 4.74
- 出来高
- 306
- 1日の変化
- 5.33%
- 1ヶ月の変化
- 15.61%
- 6ヶ月の変化
- 1723.08%
- 1年の変化
- 794.34%
