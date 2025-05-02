Валюты / FUND
FUND: Sprott Focus Trust Inc - Closed End Fund
8.18 USD 0.03 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FUND за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.17, а максимальная — 8.22.
Следите за динамикой Sprott Focus Trust Inc - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FUND
Дневной диапазон
8.17 8.22
Годовой диапазон
6.21 8.43
- Предыдущее закрытие
- 8.21
- Open
- 8.21
- Bid
- 8.18
- Ask
- 8.48
- Low
- 8.17
- High
- 8.22
- Объем
- 55
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- -0.24%
- 6-месячное изменение
- 10.24%
- Годовое изменение
- 6.51%
