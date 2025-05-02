Dövizler / FUND
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FUND: Sprott Focus Trust Inc - Closed End Fund
8.17 USD 0.02 (0.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FUND fiyatı bugün -0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.13 ve Yüksek fiyatı olarak 8.23 aralığında işlem gördü.
Sprott Focus Trust Inc - Closed End Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FUND haberleri
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- Wall Street, Corporate America brace for more tariff turmoil
- Trump's World Liberty token falls in first day of trading
- EU-USA Trade Framework Should Instill Market Optimism (NASDAQ:DAX)
- The US economy's key weak spots in five charts
- Investor Bill Ackman proposes combining Fannie Mae and Freddie Mac
- IMF could do with a bigger crisis than it forecasts
- US House passes crypto industry-backed market structure bill
- US Treasury yield forecasts anchored despite rising debt load and inflation concerns
- Why Trump's push for a 1% Fed policy rate could spell trouble for US economy
- FUND: 6% Managed Distribution Policy On A Unique Portfolio (NASDAQ:FUND)
- USA: Nearly 9% Income, Narrow Discount And Decent Long-Term Performance (NYSE:USA)
- Wells Fargo's long road to lifting $1.95 trillion asset cap
- Foreign investors return to Asian equities in May, reversing prolonged outflows
- Fund managers most underweight on US dollar since 2006, BofA says
- Japanese foreign equity purchases in April hit 20-year high on global market volatility
- Investors pull money out of US equity funds for a fourth straight week
- Global equity fund inflows ease to a four-week low
- Investors at Milken eye foreign shores as tariffs cloud US outlook
- Carlyle CEO Harvey Schwartz says actively looking for investments
- Buffett says Greg Abel should become Berkshire's CEO at year end
- US equity funds see outflows for third straight week
- Investors snap up European equity funds, but flee from US funds for a third straight week
- Britain to bar consumers from borrowing to buy crypto under new regime
Günlük aralık
8.13 8.23
Yıllık aralık
6.21 8.43
- Önceki kapanış
- 8.19
- Açılış
- 8.22
- Satış
- 8.17
- Alış
- 8.47
- Düşük
- 8.13
- Yüksek
- 8.23
- Hacim
- 194
- Günlük değişim
- -0.24%
- Aylık değişim
- -0.37%
- 6 aylık değişim
- 10.11%
- Yıllık değişim
- 6.38%
21 Eylül, Pazar