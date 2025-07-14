КотировкиРазделы
FSLY: Fastly Inc Class A

8.40 USD 0.35 (4.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FSLY за сегодня изменился на -4.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.25, а максимальная — 8.67.

Следите за динамикой Fastly Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
8.25 8.67
Годовой диапазон
4.65 12.09
Предыдущее закрытие
8.75
Open
8.57
Bid
8.40
Ask
8.70
Low
8.25
High
8.67
Объем
7.259 K
Дневное изменение
-4.00%
Месячное изменение
13.06%
6-месячное изменение
32.08%
Годовое изменение
15.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.