FSLY: Fastly Inc Class A
8.40 USD 0.35 (4.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FSLY за сегодня изменился на -4.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.25, а максимальная — 8.67.
Следите за динамикой Fastly Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.25 8.67
Годовой диапазон
4.65 12.09
- Предыдущее закрытие
- 8.75
- Open
- 8.57
- Bid
- 8.40
- Ask
- 8.70
- Low
- 8.25
- High
- 8.67
- Объем
- 7.259 K
- Дневное изменение
- -4.00%
- Месячное изменение
- 13.06%
- 6-месячное изменение
- 32.08%
- Годовое изменение
- 15.07%
