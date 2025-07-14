货币 / FSLY
FSLY: Fastly Inc Class A
8.59 USD 0.19 (2.26%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FSLY汇率已更改2.26%。当日，交易品种以低点8.30和高点8.75进行交易。
关注Fastly Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FSLY新闻
- Fastly (FSLY) Soars 13.3%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Undercover Growth Stocks to Buy: Fastly vs. Monday.com
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Fastly, Inc. (FSLY) Presents at Piper Sandler Growth Frontiers Conference (Transcript)
- What Is An Outside Day In Stock Charts? Spot This Move In Stocks To Reap More Gains
- Fastly (FSLY) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Fastly (FSLY) Crossed Above the 50-Day Moving Average: What That Means for Investors
- Fastly, Inc. (FSLY) KeyBanc Capital Markets Technology Leadership Forum (Transcript)
- Fastly at KeyBanc Forum: Strategic Moves and Growth Plans
- Fastly (FSLY) Stock: Improving Investment Setup
- Raymond James reiterates Market Perform rating on Fastly stock
- Why Fastly Stock Was Zooming Higher This Week
- Fastly stock rating upgraded to Buy by Craig-Hallum on FCF progress
- Fastly Posts Narrower Loss in Q2 Earnings, Revenues Rise Y/Y
- Fastly, Inc. (FSLY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Fastly (FSLY) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Fastly earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Fastly (FSLY) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Fastly names Richard Wong as new CFO, promotes Scott Lovett
- Fastly Set to Report Q2 Earnings: How Should You Play the Stock?
- JFrog Ltd. (FROG) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Will Fastly (FSLY) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- How Cloudflare CEO Prince Turned Company Into Internet's 'Swiss Army Knife'
- FSLY Stock is Slipping: Can a Steady Enterprise Base Hold the Stock?
日范围
8.30 8.75
年范围
4.65 12.09
- 前一天收盘价
- 8.40
- 开盘价
- 8.30
- 卖价
- 8.59
- 买价
- 8.89
- 最低价
- 8.30
- 最高价
- 8.75
- 交易量
- 3.907 K
- 日变化
- 2.26%
- 月变化
- 15.61%
- 6个月变化
- 35.06%
- 年变化
- 17.67%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值