FSLY: Fastly Inc Class A
8.76 USD 0.12 (1.39%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FSLY para hoje mudou para 1.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.72 e o mais alto foi 8.95.
Veja a dinâmica do par de moedas Fastly Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
8.72 8.95
Faixa anual
4.65 12.09
- Fechamento anterior
- 8.64
- Open
- 8.86
- Bid
- 8.76
- Ask
- 9.06
- Low
- 8.72
- High
- 8.95
- Volume
- 1.728 K
- Mudança diária
- 1.39%
- Mudança mensal
- 17.90%
- Mudança de 6 meses
- 37.74%
- Mudança anual
- 20.00%
