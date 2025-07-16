Währungen / FSLY
FSLY: Fastly Inc Class A
8.95 USD 0.31 (3.59%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FSLY hat sich für heute um 3.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.72 bis zu einem Hoch von 8.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fastly Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FSLY News
Tagesspanne
8.72 8.98
Jahresspanne
4.65 12.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.64
- Eröffnung
- 8.86
- Bid
- 8.95
- Ask
- 9.25
- Tief
- 8.72
- Hoch
- 8.98
- Volumen
- 5.088 K
- Tagesänderung
- 3.59%
- Monatsänderung
- 20.46%
- 6-Monatsänderung
- 40.72%
- Jahresänderung
- 22.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K