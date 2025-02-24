Валюты / FDL
FDL: First Trust Morningstar ETF
43.74 USD 0.46 (1.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FDL за сегодня изменился на 1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.40, а максимальная — 43.82.
Следите за динамикой First Trust Morningstar ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FDL
Дневной диапазон
43.40 43.82
Годовой диапазон
37.29 44.66
- Предыдущее закрытие
- 43.28
- Open
- 43.40
- Bid
- 43.74
- Ask
- 44.04
- Low
- 43.40
- High
- 43.82
- Объем
- 519
- Дневное изменение
- 1.06%
- Месячное изменение
- -1.82%
- 6-месячное изменение
- 0.92%
- Годовое изменение
- 4.62%
