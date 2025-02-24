КотировкиРазделы
FDL: First Trust Morningstar ETF

43.74 USD 0.46 (1.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FDL за сегодня изменился на 1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.40, а максимальная — 43.82.

Следите за динамикой First Trust Morningstar ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости FDL

Дневной диапазон
43.40 43.82
Годовой диапазон
37.29 44.66
Предыдущее закрытие
43.28
Open
43.40
Bid
43.74
Ask
44.04
Low
43.40
High
43.82
Объем
519
Дневное изменение
1.06%
Месячное изменение
-1.82%
6-месячное изменение
0.92%
Годовое изменение
4.62%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
$​-251.312 млрд
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-439.822 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%