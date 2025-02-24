FiyatlarBölümler
Dövizler / FDL
Geri dön - Hisse senetleri

FDL: First Trust Morningstar ETF

43.74 USD 0.46 (1.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FDL fiyatı bugün 1.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.40 ve Yüksek fiyatı olarak 43.82 aralığında işlem gördü.

First Trust Morningstar ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FDL haberleri

Günlük aralık
43.40 43.82
Yıllık aralık
37.29 44.66
Önceki kapanış
43.28
Açılış
43.40
Satış
43.74
Alış
44.04
Düşük
43.40
Yüksek
43.82
Hacim
519
Günlük değişim
1.06%
Aylık değişim
-1.82%
6 aylık değişim
0.92%
Yıllık değişim
4.62%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
$​-251.312 B
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%