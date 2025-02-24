Währungen / FDL
FDL: First Trust Morningstar ETF
43.74 USD 0.46 (1.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FDL hat sich für heute um 1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.40 bis zu einem Hoch von 43.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Morningstar ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
43.40 43.82
Jahresspanne
37.29 44.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.28
- Eröffnung
- 43.40
- Bid
- 43.74
- Ask
- 44.04
- Tief
- 43.40
- Hoch
- 43.82
- Volumen
- 519
- Tagesänderung
- 1.06%
- Monatsänderung
- -1.82%
- 6-Monatsänderung
- 0.92%
- Jahresänderung
- 4.62%
23 September, Dienstag
12:30
USD
- Akt
- $-251.312 B
- Erw
- $-406.051 B
- Vorh
- $-439.822 B
13:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- 4.04 M
- Vorh
- 4.01 M
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- -2.0%
- Vorh
- 2.0%
16:35
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.641%