通貨 / FDL
FDL: First Trust Morningstar ETF
43.74 USD 0.46 (1.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FDLの今日の為替レートは、1.06%変化しました。日中、通貨は1あたり43.40の安値と43.82の高値で取引されました。
First Trust Morningstar ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
43.40 43.82
1年のレンジ
37.29 44.66
- 以前の終値
- 43.28
- 始値
- 43.40
- 買値
- 43.74
- 買値
- 44.04
- 安値
- 43.40
- 高値
- 43.82
- 出来高
- 519
- 1日の変化
- 1.06%
- 1ヶ月の変化
- -1.82%
- 6ヶ月の変化
- 0.92%
- 1年の変化
- 4.62%
