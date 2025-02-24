クォートセクション
通貨 / FDL
FDL: First Trust Morningstar ETF

43.74 USD 0.46 (1.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FDLの今日の為替レートは、1.06%変化しました。日中、通貨は1あたり43.40の安値と43.82の高値で取引されました。

First Trust Morningstar ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
43.40 43.82
1年のレンジ
37.29 44.66
以前の終値
43.28
始値
43.40
買値
43.74
買値
44.04
安値
43.40
高値
43.82
出来高
519
1日の変化
1.06%
1ヶ月の変化
-1.82%
6ヶ月の変化
0.92%
1年の変化
4.62%
