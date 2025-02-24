CotationsSections
Devises
FDL: First Trust Morningstar ETF

43.74 USD 0.46 (1.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FDL a changé de 1.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.40 et à un maximum de 43.82.

Suivez la dynamique First Trust Morningstar ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
43.40 43.82
Range Annuel
37.29 44.66
Clôture Précédente
43.28
Ouverture
43.40
Bid
43.74
Ask
44.04
Plus Bas
43.40
Plus Haut
43.82
Volume
519
Changement quotidien
1.06%
Changement Mensuel
-1.82%
Changement à 6 Mois
0.92%
Changement Annuel
4.62%
23 septembre, mardi
12:30
USD
Compte Courant
Act
$​-251.312 B
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-439.822 B
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes
Act
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes m/m
Act
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente des enchères de billet de banque de 2 ans
Act
Fcst
Prev
3.641%