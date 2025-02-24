통화 / FDL
FDL: First Trust Morningstar ETF
43.74 USD 0.46 (1.06%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FDL 환율이 오늘 1.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 43.40이고 고가는 43.82이었습니다.
First Trust Morningstar ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
43.40 43.82
년간 변동
37.29 44.66
- 이전 종가
- 43.28
- 시가
- 43.40
- Bid
- 43.74
- Ask
- 44.04
- 저가
- 43.40
- 고가
- 43.82
- 볼륨
- 519
- 일일 변동
- 1.06%
- 월 변동
- -1.82%
- 6개월 변동
- 0.92%
- 년간 변동율
- 4.62%
23 9월, 화요일
12:30
USD
- 활동
- $-251.312 B
- 예측값
- $-406.051 B
- 훑어보기
- $-439.822 B
13:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
14:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 4.04 M
- 훑어보기
- 4.01 M
14:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- -2.0%
- 훑어보기
- 2.0%
16:35
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
17:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 3.641%