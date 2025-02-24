报价部分
货币 / FDL
回到股票

FDL: First Trust Morningstar ETF

43.74 USD 0.46 (1.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FDL汇率已更改1.06%。当日，交易品种以低点43.40和高点43.82进行交易。

今日FDL汇率已更改1.06%。当日，交易品种以低点43.40和高点43.82进行交易。

日范围
43.40 43.82
年范围
37.29 44.66
前一天收盘价
43.28
开盘价
43.40
卖价
43.74
买价
44.04
最低价
43.40
最高价
43.82
交易量
519
日变化
1.06%
月变化
-1.82%
6个月变化
0.92%
年变化
4.62%
23 九月, 星期二
12:30
USD
经常帐
实际值
$​-251.312 B
预测值
$​-406.051 B
前值
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成品房销售额
实际值
预测值
4.04 M
前值
4.01 M
14:00
USD
成品房销售额月率 m/m
实际值
预测值
-2.0%
前值
2.0%
16:35
USD
美联储主席Powell讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
2年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
3.641%