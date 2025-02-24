货币 / FDL
FDL: First Trust Morningstar ETF
43.74 USD 0.46 (1.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FDL汇率已更改1.06%。当日，交易品种以低点43.40和高点43.82进行交易。
关注First Trust Morningstar ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
43.40 43.82
年范围
37.29 44.66
- 前一天收盘价
- 43.28
- 开盘价
- 43.40
- 卖价
- 43.74
- 买价
- 44.04
- 最低价
- 43.40
- 最高价
- 43.82
- 交易量
- 519
- 日变化
- 1.06%
- 月变化
- -1.82%
- 6个月变化
- 0.92%
- 年变化
- 4.62%
23 九月, 星期二
12:30
USD
- 实际值
- $-251.312 B
- 预测值
- $-406.051 B
- 前值
- $-439.822 B
13:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 4.04 M
- 前值
- 4.01 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -2.0%
- 前值
- 2.0%
16:35
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.641%