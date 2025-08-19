Валюты / EWJ
EWJ: iShares MSCI Japan Index Fund
81.35 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EWJ за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.16, а максимальная — 81.43.
Следите за динамикой iShares MSCI Japan Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
81.16 81.43
Годовой диапазон
59.84 81.45
- Предыдущее закрытие
- 81.36
- Open
- 81.33
- Bid
- 81.35
- Ask
- 81.65
- Low
- 81.16
- High
- 81.43
- Объем
- 3.736 K
- Дневное изменение
- -0.01%
- Месячное изменение
- 4.90%
- 6-месячное изменение
- 19.90%
- Годовое изменение
- 12.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.