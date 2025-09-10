- Genel bakış
EWJ: iShares MSCI Japan Index Fund
EWJ fiyatı bugün 1.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 83.00 ve Yüksek fiyatı olarak 83.60 aralığında işlem gördü.
iShares MSCI Japan Index Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
EWJ haberleri
Sıkça sorulan sorular
EWJ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares MSCI Japan Index Fund hisse senedi 83.26 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 83.00 - 83.60 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 81.78 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 9886 değerine ulaştı. EWJ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares MSCI Japan Index Fund hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares MSCI Japan Index Fund hisse senedi şu anda 83.26 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 22.98% ve USD değerlerini izler. EWJ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
EWJ hisse senedi nasıl alınır?
iShares MSCI Japan Index Fund hisselerini şu anki 83.26 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 83.26 ve Ask 83.56 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 9886 ve günlük değişim oranı 0.18% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EWJ fiyat hareketlerini takip edin.
EWJ hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares MSCI Japan Index Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 59.84 - 83.60 ve mevcut fiyatı 83.26 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 83.26 veya Ask 83.56 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.36% ve 6 aylık değişim oranı 16.61% değerlerini karşılaştırır. EWJ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares MSCI Japan ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares MSCI Japan ETF hisse senedi yıllık olarak 83.60 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 59.84 - 83.60). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 81.78 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares MSCI Japan Index Fund performansını takip edin.
iShares MSCI Japan ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 59.84 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 83.26 ve hareket ettiği yıllık aralık 59.84 - 83.60 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EWJ fiyat hareketlerini izleyin.
EWJ hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares MSCI Japan Index Fund geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 81.78 ve yıllık değişim oranı 22.98% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 81.78
- Açılış
- 83.11
- Satış
- 83.26
- Alış
- 83.56
- Düşük
- 83.00
- Yüksek
- 83.60
- Hacim
- 9.886 K
- Günlük değişim
- 1.81%
- Aylık değişim
- 3.36%
- 6 aylık değişim
- 16.61%
- Yıllık değişim
- 22.98%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $33.988 B
- Önceki
- $-78.311 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $280.464 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $358.775 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.485%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $11.24 B
- Önceki
- $16.01 B