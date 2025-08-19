货币 / EWJ
EWJ: iShares MSCI Japan Index Fund
81.20 USD 0.15 (0.18%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EWJ汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点80.82和高点81.84进行交易。
关注iShares MSCI Japan Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EWJ新闻
日范围
80.82 81.84
年范围
59.84 81.84
- 前一天收盘价
- 81.35
- 开盘价
- 81.35
- 卖价
- 81.20
- 买价
- 81.50
- 最低价
- 80.82
- 最高价
- 81.84
- 交易量
- 6.496 K
- 日变化
- -0.18%
- 月变化
- 4.71%
- 6个月变化
- 19.68%
- 年变化
- 12.42%
