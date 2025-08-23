Devises / EWJ
EWJ: iShares MSCI Japan Index Fund
80.81 USD 0.70 (0.86%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EWJ a changé de -0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 80.58 et à un maximum de 80.95.
Suivez la dynamique iShares MSCI Japan Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
EWJ Nouvelles
Range quotidien
80.58 80.95
Range Annuel
59.84 81.84
- Clôture Précédente
- 81.51
- Ouverture
- 80.83
- Bid
- 80.81
- Ask
- 81.11
- Plus Bas
- 80.58
- Plus Haut
- 80.95
- Volume
- 5.129 K
- Changement quotidien
- -0.86%
- Changement Mensuel
- 4.20%
- Changement à 6 Mois
- 19.10%
- Changement Annuel
- 11.88%
20 septembre, samedi