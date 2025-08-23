CotationsSections
EWJ: iShares MSCI Japan Index Fund

80.81 USD 0.70 (0.86%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EWJ a changé de -0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 80.58 et à un maximum de 80.95.

Suivez la dynamique iShares MSCI Japan Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
80.58 80.95
Range Annuel
59.84 81.84
Clôture Précédente
81.51
Ouverture
80.83
Bid
80.81
Ask
81.11
Plus Bas
80.58
Plus Haut
80.95
Volume
5.129 K
Changement quotidien
-0.86%
Changement Mensuel
4.20%
Changement à 6 Mois
19.10%
Changement Annuel
11.88%
20 septembre, samedi